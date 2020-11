Openbare aanklagers in de Verenigde Staten bereiden een rechtszaak voor tegen Facebook wegens zijn vermeende monopoliepositie. Justitie richt zijn pijlen onder meer op de grote overnames van Instagram en WhatsApp door het socialmediabedrijf. Dat meldt The Washington Post op basis van ingewijden.

Volgens de aanklagers creëerde Facebook met de overnames een dusdanig groot geheel aan socialmediadiensten dat consumenten amper om het concern heen kunnen, schrijft The Washington Post. Onderzoekers van justitie keken naar verluidt ook kritisch naar wijzigingen die Facebook doorvoerde bij Instagram en WhatsApp na de inlijving.

Vooral de omgang met die laatste berichtendienst zou daarbij onder vuur liggen. Om toestemming te krijgen voor de overname van de chatdienst beloofde Facebook in 2014 de onafhankelijke positie en privacybescherming van WhatsApp in stand te houden. Toch zoekt het bedrijf van Mark Zuckerberg naar manieren om gebruikersdata van WhatsApp in andere diensten te integreren, wat tot veel zorgen leidt gezien enkele grote privacyschandalen in het verleden.

Formele aanklachten in december

Volgens bronnen van The Washington Post hebben de aanklagers ook onderzocht of Facebook de enorme hoeveelheid persoonsgegevens die het bezit gebruikt om concurrenten buiten de deur te houden. Dat zou bijvoorbeeld mogelijk zijn door andere ontwikkelaars van apps geen toegang tot die data te geven.

Het onderzoek wordt zowel door federale aanklagers als de openbare ministeries van Amerikaanse staten uitgevoerd. Naar verluidt lopen ze op schema om in december met formele aanklachten te komen. Facebook weigerde commentaar tegenover de Amerikaanse krant. Ook het openbaar ministerie van de staat New York, dat het onderzoek leidt, ging niet in op vragen van The Washington Post.

