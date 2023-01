Het Amerikaanse gerecht gaat opnieuw een mededingingszaak aanspannen tegen techreus Alphabet, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het moederbedrijf van Google wordt ervan beschuldigd de online-advertentiemarkt te monopoliseren.

Nog voor het einde van de week zou de zaak aanhangig worden gemaakt bij een federale rechter. Google heeft volgens de Amerikaanse autoriteiten te veel macht verworven omdat het veel van de technologie in handen heeft die wordt gebruikt om reclames op internet te kopen en te verkopen. Zo zijn duizenden bedrijven afhankelijk van de techreus. Eerder spande de regering van oud-president Donald Trump al een mededingingszaak aan tegen Alphabet vanwege oneerlijke praktijken met zoekmachine Google. Amerikaanse staten hebben op hun beurt nog drie afzonderlijke rechtszaken aangespannen tegen Google, vanwege misbruik op de markt voor digitale advertenties, online zoeken en oneerlijke praktijken met de appwinkel op het mobiele Android-platform.

Google werd twintig jaar geleden dominant op de zoekmarkt omdat het algoritme veel beter was dan dat van de concurrenten. Ook profiteerde het bedrijf van exclusieve overeenkomsten en eigen producten. Zo zijn alle smartphones met het besturingssysteem Android standaard ingesteld met Google als zoekmachine. Volgens critici geeft dat de techgigant een oneerlijke voorsprong op de concurrentie. Volgens Google is de markt voor digitale advertenties net competitief. Zo heeft het bedrijf uit het Californische Mountain View naar eigen zeggen te maken met sterke rivalen zoals Amazon, Meta Platforms en Microsoft.

