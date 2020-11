Het gaat om geld dat gelinkt is aan Silk Road, een online drugmarkt die zeven jaar geleden werd opgerold.

Het nieuws komt er enkele dagen nadat bitcoin watchers de transfer van 69.369 bitcoin uit een niet-actieve portefeuille rapporteerden. Gezien het publieke karakter van bitcoin is het mogelijk om transfers te volgen. De overdracht van omgerekend bijna een miljard euro (aan huidige koers) uit een portemonnee die al jaren niet gebruikt wordt, deed dus wat stof opwaaien.

De Amerikaanse Justitie heeft nu bekendgemaakt dat het om geld gaat van Ross Ulbricht, de eigenaar van Silk Road. Die beruchte 'dark web' marktplaats, waar onder meer drugs, valse paspoorten en wapens werden verkocht, werd in 2013 opgedoekt en Ulbricht zit sinds 2015 in de gevangenis. Het geld dat hij met Silk Road buitmaakte was al die tijd onbereikbaar. Een deel daarvan is nu dus in het bezit van de Amerikaanse overheid.

Volgens een openbare aanklacht in de VS genereerde Silk Road meer dan 9,5 miljoen aan bitcoin, en verdiende het meer dan 600.000 bitcoin aan commissies op verkopen. Dat is, zeker aan de huidige koers van 15.000 dollar voor één bitcoin, heel veel geld, en de zoektocht daarnaar loopt al een tijdje.

De 'wallet' die twee dagen geleden geleegd werd van bijna 70.000 bitcoin, was non-actief sinds 2015 en werd eerder al gelinkt aan Silk Road. Je kan echter alleen een wallet openen als je daar de juiste codes voor hebt.

Nog volgens de openbare aanklacht heeft een mysterieuze hacker genaamd Individu X (we verzinnen dit echt niet) de overdracht geregeld: "Volgens het onderzoek kon Individu X de account van Silk Road hacken en op die manier illegaal toegang krijgen tot de cryptocurrency van Silk Road. Die werden vervolgens overgedragen naar eigen accounts." Individu X tekende een overeenkomst met de openbaar aanklager in San Francisco om het geld over te maken aan de overheid.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Ulbricht strenge maatregelen nam om de fondsen van Silk Road verborgen, of minstens onbereikbaar te houden. Transacties werden door Silk Road door een 'tumbler' gestuurd. Die omgeeft alle betalingen met een reeks valse transacties, waardoor het zelfs op een openbare blockchain bijna onmogelijk wordt om nog te weten wanneer er geld wordt overgeschreven naar wie.

