Als het aan de Amerikaanse justitie ligt dan moeten chatdiensten als WhatsApp en anderen hun encryptie laten vallen om de politie toegang te geven tot chatberichten. Al is niet iedereen in de Verenigde Staten het daarmee eens.

Het Amerikaanse justitiedepartement hield vrijdag een bijeenkomst waar de vice openbaar aanklager Jeffrey A. Rosen een uiteenzetting hield tegen end-to-end encryptie. Hij benadrukte daar dat het nodig is dat politiediensten alle chatgesprekken kunnen inkijken om de bevolking te beschermen.

Hij legde daarbij excpliciet de nadruk op kindermisbruik. "Buiten de digitale wereld zou niemand het accepteren dat volwassenen in afgesloten ruimtes kunnen omgaan met kinderen die ze niet kennen om hen klaar te stomen voor seksueel misbruik."

Rosen doet vervolgens een opmerkelijke uitspraak: "Ik suggereer niet dat we encryptie moeten verzwakken", hij is expliciet tegen een geheim achterpoortje, zegt hij. "Politiediensten willen een voordeur. Toegang via een transparant en publiek erkend systeem als er een bevel van de rechter voor is. We willen de sleutels van de deur niet."

In het kort bedoelt hij daarmee dat de politie geen vrije toegang moet krijgen tot gesprekken, enkel tot de gesprekken waar het een bevel van de rechter voor krijgt.

Verzwakking

De uitspraak van Rosen is echter niet correct. Zo is de opzet van end-to-end encryptie net er voor te zorgen dat de uitbater van een chatdienst zelf de gesprekken niet kan lezen. Dat voorkomt immers dat ordediensten, maar ook hackers op dezelfde manier proberen mee te lezen. Een 'voordeur' zoals Rosen voorstelt is dus per definitie een verzwakking van de versleuteling.

Daarbij moeten we opmerken dat veel chatdiensten net begonnen zijn met end-to-end encryptie na het NSA-schandaal waarbij Edward Snowden aan het licht bracht dat Amerikaanse veiligheidsdiensten op massale schaal mensen afluisterden. Zo kunnen ze voorkomen dat ze zelf worden gedwongen om hen toegang te geven tot chatgesprekken.

Buitenlandse chatdiensten

Niet iedereen gaat zomaar mee in het pleidooi van het Justitiedepartement. Amerikaans senator Ron Wyden benadrukte volgens The Register op het event dat de zogenaamde voordeur nog steeds een achterpoortje is dat misbruikt kan worden door hackers.

Daarnaast wijst hij er op dat de VS alleen Amerikaanse aanbieders kan dwingen, zoals Facebook (dat Messenger, Instagram en WhatsApp bezig), Twitter of Skype. Hij vreest dat dergelijke maatregelen er vooral zal voor zorgen dat criminelen buitenlandse geëncrypteerde diensten zullen gebruiken.