Er zijn dit jaar al twee miljard betalingen uitgevoerd met Bancontact of Payconiq. Dat meldt betalingsspecialist Bancontact Payconiq Company.

Het is voor het eerst dat in één jaar twee miljard elektronische - dus geen cash - betalingen plaatsvonden met Bancontact en Payconiq. In 2010 werd de kaap van een miljard betalingen overschreden. De kaap van twee miljard werd overschreden in de laatste week van november. Elektronisch betalen gebeurt ook steeds meer mobiel.

Uit een enquête uitgevoerd in september door Bancontact moet ook blijken dat 75,3% van de Belgen de Payconiq app of de app van hun lokale bank op hun smartphone hebben staan.

