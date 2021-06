Bij satellietenfabrikant Thales Alenia Space in Mont-sur-Marchienne (Charleroi) is vrijdagochtend een stakingspost opgetrokken. Een groot deel van de zowat 280 kaderleden van het bedrijf heeft het werk neergelegd uit protest tegen het remuneratie- en evaluatiebeleid van het bedrijf.

Het is de eerste keer dat de kaderleden van Thales Alenia Space tot staken overgaan. De indexering buiten beschouwing gelaten, hebben de zij de voorbije jaren volgens hun vertegenwoordigers geen loonsverhogingen meer gekregen. Een enveloppe die daarvoor bedoeld is, wordt niet gebruikt voor een collectieve beloning.

Filterblokkade

Enkele weken geleden hebben de kaderleden een algemene vergadering gehouden, en sindsdien werden nieuwe onderhandelingen met de directie opgestart. Die konden de situatie evenwel niet ontmijnen.

De stakingspost die vrijdag opgetrokken is, moet leiden tot een filterblokkade, waarbij andere beroepscategorieën wel toegang tot de site krijgen als ze dat wensen.

