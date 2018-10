Kamercommissie keurt identiteitskaart met digitale vingerafdrukken goed

Het belang van identiteitsfraude kwam opnieuw aan de oppervlakte in de strijd tegen terrorisme. Daarom had minister Jambon voorgesteld om digitale vingerafdrukken toe te voegen aan de nieuwe identiteitskaarten, net zoals dit reeds het geval is voor paspoorten.

Zonet werd in de commissie Binnenlandse Zaken het wetsontwerp goedgekeurd dat toelaat om de vingerafdruk op elektronische identiteitskaarten op te slaan. #veiligheidscultuur — Jan Jambon (@JanJambon) October 24, 2018

De uitrol gaat van start in april 2019 en zou ongeveer tien jaar beslaan, de periode die nodig is om alle identiteitskaarten te vernieuwen. De kostprijs van de kaart zal volgens het kabinet van de minister niet stijgen. Burgers die dat wensen, kunnen al sneller een nieuwe kaart verkrijgen. De chip van de identiteitskaarten zal dan een digitaal beeld bevatten van de afdrukken van de rechter- en linkerwijsvinger.

De digitale vingerafdrukken worden niet gestockeerd of gecentraliseerd. De gegevens worden beschermd door een certificaat dat ervoor moet zorgen dat enkel bevoegden er toegang toe krijgen. De Privacycommissie had een ongunstig advies afgeleverd over de toevoeging van de vingerafdrukken aan de identiteitskaart, maar de regering oordeelde dat de maatregel kadert in de aanbevelingen van de Europese Commissie.