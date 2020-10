Data News test in het oktobernummer of artificiële intelligentie de job van een redacteur kan overnemen. Maar test het vooral ook zélf hoe goed of hoe slecht AI schrijft in het Nederlands.

De Gentse in artificial intelligence en machine learning gespecialiseerde scale-up ML6 werkte voor Data News een Nederlandstalige 'auto-complete' tool uit. De bedoeling is dat wij een inleiding of aanzet tikken waarna de AI-tool het vervolg 'schrijft'. Dat vervolg schrijft de AI niet in één keer, maar 'gecontroleerd'. Daarmee bedoelen we dat de AI telkens een aantal mogelijkheden suggereert, waarna wij wél nog steeds bepalen welke suggestie we aanvaarden. Op die manier sturen we het eindresultaat in een bepaalde richting, maar dat is ook nodig. Een volledig geautomatiseerde tekst overstijgt zelden het niveau van spontane associaties. Een voorbeeld van zo'n AI-tekst leest u in ons dossier, vergezeld van een uitgebreid verhaal over hoe we precies tewerk gingen samen met ML6.

Probeer het zelf

Maar u vraagt zich nu vooral af hoe goed of hoe slecht de AI-tool schrijft in het Nederlands? Dan hebben we goed nieuws voor u. ML6 - pas nog door Data News bekroond met een Data News Award voor Artificial Intelligence Innovator of the Year - heeft het tooltje vrij online beschikbaar gemaakt. Via https://gpt2.ml6.eu kan u een eigen tekst intikken, waarna u met een druk op de Tab-knop een aantal vervolgsuggesties voor de tekst aangereikt krijgt. Met de pijltjestoetsen en Enter maakt u een keuze, waarna u opnieuw verder kan laten aanvullen. Staan er drie suggesties waar u écht niks mee aan kan? Dat gebeurt al eens: door op R te duwen krijgt u meteen drie nieuwe tekstsuggesties aangereikt.

Rechts bovenaan ziet u nog een keuzevak naast Model Grootte. Het kleine model bevat de minste brondata, terwijl het grote model over aanzienlijk meer documenten en dus woorden beschikt. Het grotere model levert in principe betere resultaten op, maar kan trager werken. Maar experimenteert u er gerust zelf even op los.

Alle achtergrond én het antwoord op de vraag of AI echt de job van redacteur of journalist kan vervangen, leest u in het uitgebreide dossier in Data News 5 van 27 oktober 2020.

De Gentse in artificial intelligence en machine learning gespecialiseerde scale-up ML6 werkte voor Data News een Nederlandstalige 'auto-complete' tool uit. De bedoeling is dat wij een inleiding of aanzet tikken waarna de AI-tool het vervolg 'schrijft'. Dat vervolg schrijft de AI niet in één keer, maar 'gecontroleerd'. Daarmee bedoelen we dat de AI telkens een aantal mogelijkheden suggereert, waarna wij wél nog steeds bepalen welke suggestie we aanvaarden. Op die manier sturen we het eindresultaat in een bepaalde richting, maar dat is ook nodig. Een volledig geautomatiseerde tekst overstijgt zelden het niveau van spontane associaties. Een voorbeeld van zo'n AI-tekst leest u in ons dossier, vergezeld van een uitgebreid verhaal over hoe we precies tewerk gingen samen met ML6.Maar u vraagt zich nu vooral af hoe goed of hoe slecht de AI-tool schrijft in het Nederlands? Dan hebben we goed nieuws voor u. ML6 - pas nog door Data News bekroond met een Data News Award voor Artificial Intelligence Innovator of the Year - heeft het tooltje vrij online beschikbaar gemaakt. Via https://gpt2.ml6.eu kan u een eigen tekst intikken, waarna u met een druk op de Tab-knop een aantal vervolgsuggesties voor de tekst aangereikt krijgt. Met de pijltjestoetsen en Enter maakt u een keuze, waarna u opnieuw verder kan laten aanvullen. Staan er drie suggesties waar u écht niks mee aan kan? Dat gebeurt al eens: door op R te duwen krijgt u meteen drie nieuwe tekstsuggesties aangereikt.Rechts bovenaan ziet u nog een keuzevak naast Model Grootte. Het kleine model bevat de minste brondata, terwijl het grote model over aanzienlijk meer documenten en dus woorden beschikt. Het grotere model levert in principe betere resultaten op, maar kan trager werken. Maar experimenteert u er gerust zelf even op los.