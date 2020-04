Nu ze hun deuren gesloten moeten houden, halen veel ondernemers al hun creativiteit uit de kast om er toch nog iets van te maken. Daarbij krijgen ze hulp uit wel erg onverwachte hoek: Facebook.

In deze tijd van het jaar zouden we normaal langs etalages met kleurrijke lentecollecties struinen, een terrasje doen of vrienden uitnodigen voor de eerste barbecue van het seizoen. Maar dat kan natuurlijk niet. Door de coronamaatregelen brengen we nu meer tijd door op Facebook en andere sociale media dan op straat. Vreemd genoeg is dat goed nieuws voor onze lokale handelaars.

Facebook is immers het medium bij uitstek om heel lokaal te adverteren. Terwijl het sociale medium aankondigt dat zijn globale advertentie-inkomsten sterk dalen, neemt het aantal lokale gesponsorde boodschappen in onze news feed zichtbaar toe. Voor een lage kostprijs kunnen lokale handelaars adverteren in hun eigen dorp of in een kleine straal daarrond. Daarbij kunnen ze zich ook op specifieke profielen richten, zoals vrouwen die geïnteresseerd zijn in mode of jongeren die graag sporten, zodat alleen die doelgroep hun advertentie te zien krijgt. Willen ze toch geen geld uitgeven aan advertenties, dan kunnen ze nog altijd terugvallen op hun eigen pagina. Daarnaast zijn er ook nog de vele lokale pagina's, zoals 'Je bent van Antwerpen als' of 'Inwoners van Gent en omstreken', waarvan lokale handelaars momenteel dankbaar gebruik maken om hun winkelwaar en diensten aan te prijzen. Onze lokale handelaars lijken hun weg naar Facebook dus gevonden te hebben.

Typisch aan sociale media als advertentiekanaal is ook de interactie en de creatie van een engagement met de boodschap. Dat bereik wordt nog vergroot door talloze likes, virtuele aanmoedigingen en gebruikers die de gesponsorde boodschappen op hun tijdlijn delen. Mensen gaan noodgedwongen ook zelf op zoek naar lokale vaklui en vragen in plaatselijke Facebook-groepen advies aan elkaar. Waar in ons dorp kan ik mijn grasmachine laten herstellen? Wie kan mijn printer fiksen? In de virtuele dorpen blijkt de solidariteit groot te zijn en dus doet de mond-aan-mondreclame al snel zijn werk. Voor sommige inwoners is dat vaak ook een eerste (virtuele) kennismaking met winkels in hun dorp. Zo bestelde ik een paasontbijt bij een koffiehuis waar ik nog nooit binnen was geweest, liet ik een lokale boer een groentepakket aan huis leveren en maakte ik kennis met een chocoladefabriek op nog geen vijf kilometer van mijn deur waar ik nog nooit van gehoord had.

Natuurlijk bestellen we met z'n allen nog altijd veel meer bij de grote, vaak internationale onlineketens. Om die concurrentie aan te kunnen gaan, halen veel lokale handelaars al hun creativiteit uit de kast. Van de uitbaatster van de modeboetiek die haar nieuwe collectie in grappige video's voorstelt tot de lokale schoenwinkel die kinderschoenen in verschillende maten aan huis brengt zodat je ze kunt passen. Sommigen waren voor de coronacrisis al actief op sociale media, voor anderen is het een eerder gedwongen shift naar een digitale aanpak. Hoe dan ook weten veel lokale handelaars niet wat ze vandaag zonder sociale media zouden doen. Dat kan ook in de toekomst renderen. Doordat ze nu kennismaken met online adverteren en verkopen, zullen ze wellicht ook na de crisis beter gewapend zijn tegen de concurrentie van gevestigde online spelers.

Uiteraard zal de online verkoop het inkomensverlies van plaatselijke winkeliers niet helemaal kunnen goedmaken. Toch valt het dankzij de laagdrempeligheid en het ruime bereik van sociale media voor velen waarschijnlijk beter mee dan ze in eerste instantie hadden gedacht. Hopelijk geeft het succes van die creativiteit lokale handelaars een boost om ook na de lockdown digitaal te blijven experimenteren en kleuren de advertenties in onze Facebook-feed ook in de toekomst meer lokaal.

