Jongens van elf jaar die regelmatig videogames spelen, hebben minder kans om later depressieve symptomen te ontwikkelen. Meisjes blijken dan weer meer van die symptomen te ontwikkelden naarmate ze vaker op socialemedia zitten, blijkt uit nieuw onderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het University College London (UCL), het Zweedse Karolinska Institutet en het Australische Baker Heart and Diabetes Institute. Belangrijkste vaststelling: jongens die geregeld gamen hadden drie jaar later 24 procent minder depressieve symptomen dan jongens die minder dan eens per maand een game spelen. Het verschil werd wel alleen aangetroffen bij jongens die niet veel bewegen. Bij meisjes was er geen significant verschil.

Mentale gezondheid stimuleren

Volgens de onderzoekers toont dit mogelijk aan dat minder actieve jongens meer plezier en sociale interactie uit videogames kunnen halen. Hoewel er geen causale verbanden konden worden vastgesteld, suggereren de resultaten wel dat er positieve aspecten zijn aan videogames die de mentale gezondheid kunnen stimuleren, zoals probleemoplossing en de kans om samen te werken.

Bij meisjes werd het effect van de videogames niet aangetroffen, maar zagen de onderzoekers wel dat als ze meer op socialemedia zaten, ze ook meer depressieve symptomen ontwikkelden. Dat effect werd bij jongens weer niet gevonden.

Het kan dus zijn dat verschillende activiteiten jongens en meisjes anders beïnvloeden, maar volgens de onderzoekers is een mogelijke verklaring ook dat de tijd die aan een activiteit besteed wordt van invloed is. De jongens in het onderzoek speelden meer videogames, terwijl de meisjes meer op sociale media zaten.

