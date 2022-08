Het federaal parket is een onderzoek gestart naar een mogelijke hacking van de servers van de Kanselarij van de eerste minister, de steundienst van premier Alexander De Croo waar heel wat gevoelige informatie wordt opgeslagen.

Dat meldt Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Volgens federaal parketwoordvoerder Eric Van Duyse is er inderdaad een dossier geopend maar is het onderzoek pas recent begonnen.

De hacking, of poging tot, werd vastgesteld begin augustus en de hackers zouden vanuit het buitenland toegeslagen hebben, aldus Het Nieuwsblad. De servers van de Kanselarij bedienen vele diensten, waaronder de federale en lokale politie, en de hacking of poging daartoe zou tot vandaag problemen veroorzaken bij de politiediensten.

Computers resetten en wachtwoorden veranderen

'Alle computers van alle agenten in dit land moesten gereset worden', melden politiebronnen aan de krant. 'Elke politieman moest een ander paswoord vragen. Nog steeds kunnen niet alle agenten en speurders hun computer gebruiken zoals het hoort. Heel vervelend, want de misdaad grijpt om ons heen en velen onder ons kunnen nog steeds niet naar behoren werken op hun computer. Zelfs gewoon de mail openen gaat soms niet.'

Het technisch onderzoek naar de hacking of poging daartoe is in handen van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

'Er is midden augustus inderdaad abnormale activiteit vastgesteld op de servers van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, die haar IT-installaties deelt met een aantal andere diensten', zegt Michele Rignanese, woordvoerder van het CCB.

Daders nog onbekend

'Dergelijke mogelijke pogingen tot hacking gebeuren vrij regelmatig, maar in dit geval wordt de situatie zeer ernstig genomen en wordt er een onderzoek gevoerd om alle risico's uit te sluiten. Er zijn verschillende FOD's potentieel bij betrokken en de regelgeving voorziet dat het dan het CCB is dat de leiding van het onderzoek krijgt.'

Volgens welingelichte bronnen heeft het er alle schijn van dat de poging tot hacking vanuit het buitenland kwam, maar het CCB kan voorlopig weinig kwijt over het onderzoek: 'Wie erachter zit, en wat de modus operandi was, dat zijn vragen waarover we momenteel nog geen informatie kunnen verschaffen. Het onderzoek is ook net begonnen.'

