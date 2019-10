Hardt Hyperloop uit het Nederlandse Delft weet zich verzekerd van een miljoeneninjectie. Hardt werkt aan een testbaan van 3 kilometer lang.

Een groep investeerders steekt nu geld in de start-up. De kapitaalsronde wordt geleid door energieconcern Koolen Industries, het bedrijf van Booking.com-oprichter Kees Koolen. Daarnaast komen er ook investeringen van diverse Nederlandse en Belgische investeerders, en van het Duitse fonds Freigeist Capital. Het zou gaan om een bedrag van meerdere miljoenen. In eerdere rondes heeft Hardt tot nu toe tien miljoen euro opgehaald, schrijft de Nederlandse zender RTL Z. Bij die vroege investeerders zit onder meer de Nederlandse Spoorwegen.

Hardt werd in 2017 opgericht door een groep studenten van de Technische Universiteit Delft. De groep had een wedstrijd gewonnen die was georganiseerd door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk. Hyperloop kan het best worden vergeleken met buizenpost waarmee het volgens Hardt mogelijk is om snelheden van meer dan 1.000 kilometer per uur te bereiken. De 450 kilometer tussen Amsterdam en Frankfurt kan met hyperloop bijvoorbeeld in 50 minuten worden afgelegd, waar daar nu nog vier uur voor nodig is.

Het bedrijf bouwt momenteel aan het 'European Hyperloop Centre', een testbaan van drie kilometer lang, waarop testsnelheden van meer dan 700 kilometer per uur zouden worden gehaald. Het nieuwe geld moet gaan naar deze testbaan, en naar extra personeel.

Hardt is naar eigen zeggen het enige bedrijf ter wereld dat een bewezen hyperloop baanwisseltechnologie heeft. Dat is volgens de start-up cruciaal voor de implementatie van een hyperloopnetwerk. De kapitaalinjectie stelt Hardt ook in staat het team verder uit te breiden.