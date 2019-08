Kappa Data heeft een distributiecontract met Crescent (beter bekend als het vroegere Option) ondertekend. Daarmee betreedt de distributeur van netwerk- en securityproducten nu ook de IoT-markt.

Kappa Data, een distributeur uit De Pinte, heeft een contract getekend met Crescent. Het zou gaan om de verdeling van Crescent's CloudGate-oplossing die toelaat om 3G/4, BLE, ZigBee en LoRaWAN-toestellen te voorzien van connectiviteit.

Voor Kappa Data, dat al actief was op vlak van netwerk- en beveiligingsoplossingen, vormt dit een nieuwe productlijn. "We weten dat de IoT-markt heel groot zal worden, vandaar deze derde pijler", klink het bij het bedrijf.

Het Leuvense Option werd vorig jaar opgeslokt door Crescent. Wat ooit een veelbelovende specialist in draadloze communicatie was, is nu nog een schim van zichzelf. Het technologiebedrijf raakte in slechte papieren nadat het niet meer kon opboksen tegen de goedkope concurrentie van Huawei en andere Chinese fabrikanten.