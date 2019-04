De gemeente Kaprijke is het eerste lokale bestuur dat gebruik maakt van 'my e-box', de digitale brievenbus voor de burger.

'My e-box' werd in oktober vorig jaar gelanceerd en moet er voor zorgen dat je als burger alle overheidsdocumenten digitaal beschikbaar hebt. Tot op vandaag zijn dat vooral documenten van onze federale overheid: die lijst met aanbieders groeit ook nog steeds aan. Denk dan bijvoorbeeld aan documenten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), e-Gezondheid, Sigedis of Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ).

Maar het is wel degelijk de bedoeling dat ook lokale besturen - steden en gemeenten dus - hun documenten via het platform kunnen afleveren. De primeur is voor de gemeente Kaprijke. Het bestuur startte met één proces: de documenten van burgerzaken, zoals attesten en uittreksels uit het strafregister. Andere processen zoals uittreksels van de notulen en loonbrieven volgen binnenkort.

De gemeente Kaprijke werkte voor het project samen met het DG Digitale Transformatie (BOSA) en met Cevi/Logins. Cevi/Logins is een softwarehuis dat in de eerste plaats voor lokale besturen werkt en dan vooral voor de automatisering van hun processen en diensten. Sinds 2004 maken Cevi en Logins samen deel uit van Adinfo, waarvan NRB (Network Research Belgium) sinds september 2010 hoofdaandeelhouder is.

De verwachting is dat ook andere lokale besturen zich nu snel zullen aansluiten op het my e-box platform. Naast openbare besturen, kunnen ook andere privé-partners trouwens integreren met het platform. Onder meer Doccle, Trusto en UnifiedPost engageren zich daarvoor. De eigenlijke toegang tot my e-box verloopt via het CSAM-platform van de federale overheid. Dat betekent dat je kan inloggen met je eID, token of de mobiele app itsme.