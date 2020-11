Drie opleidingen van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen worden nietig verklaard door het Grondwettelijk hof. Ook de opleiding Internet of Things moet daarom uitdoven.

Het gaat om de opleidingen Internet of Things, Maatschappelijk Werk en Voertuigtechnieken. Zij doven na dit academiejaar uit, zonder dat de opleiding kan voltooid worden. De nietigverklaring heeft voor alle duidelijkheid zich weinig te maken met de inhoud of kwaliteit van de opleiding zelf.

De opleidingen in kwestie werden mogelijk na decreten van het Vlaams Parlement in 2018 en 2019. Maar AP Hogeschool diende een verzoek in bij het Grondwettelijk hof om dat artikel te vernietigen, het hof bekeek de zaak begin september en volgt AP Hogeschool nu waardoor KdG de opleiding moet stopzetten.

KdG betreurt de vernietiging van het decreetsartikel, maar blijft wel zoeken naar oplossingen. 'Wij ervaren nog ruimte voor interpretatie en hebben het Grondwettelijk Hof om toelichting gevraagd,' zegt algemeen directeur Veerle Hendrickx in een mededeling.

'Het is in het belang van onze studenten dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. En sowieso putten we alle mogelijkheden uit zodat de huidige studenten zo goed mogelijk kunnen afstuderen.'

Andere spelregels

Dat AP Hogeschool klacht indiende tegen de opleiding van een concurrerende school heeft wel een verklaring. Volgens de VRT zijn er een aantal opleidingen overgeheveld van de Centra Voor Volwassenenonderwijs naar de hogescholen.

De argumentatie van AP Hogeschool, waar een andere hogeschool zich later bij aansloot, is dat zij bepaalde investeringen moesten doen om dezelfde of gelijkwaardige opleidingen aan te bieden. Daarbij moesten de scholen verschillende opleidingen overnemen terwijl KdG kon kiezen welke opleidingen het zou aanbieden.

Die ongelijkheid deed AP Hogeschool naar het Grondwettelijk Hof stappen, waar het nu gelijk heeft gekregen.

