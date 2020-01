Na zes maanden heeft Kashmir opnieuw internet, al is dat beperkt internet voor de gigantische regio beperkt tot driehonderd websites. Het Indiase hooggerechtshof noemde de black-out, die zes maanden lang heeft geduurd, vorige week nog ongrondwettelijk.

De Indiase regering sloot in augustus 2019 alle communicatiemiddelen in de regio van Kashmir af, op het moment dat het land ook de speciale status van de regio introk. De zes maanden zonder internet zijn de langste black-out die er al in een democratische staat is doorgevoerd. Sinds 15 januari laten regionale autoriteiten toegang via 2G en breedband toe voor enkele instellingen in de regio. Nu heeft het in de hele regio van Janmu en Kashmir het internet opengesteld voor 2G, al is dat internet beperkt tot 301 websites.

Het gaat vooral om bankensites, reisorganisaties, educatieve websites en muziek-en videostreamingdiensten, en enkele specifieke nieuwssites. Sociale media als Facebook en Twitter zijn niet toegankelijk. Deze restricties gelden voorlopig tot 31 januari.

Vorige week sprak het hooggerechtshof van India zich nog uit tegen een internet black-out zonder einde. Dat is tegen de telecomregels van het land, zo zeiden de rechters, en de autoriteiten moeten de rechtbank melden hoe lang een shutdown duurt en welke restricties er worden opgelegd, voordat het internet plat gaat

