Beveiliger Kaspersky heeft zijn wereldwijde gegevensverwerking verhuisd naar een datacenter in Zwitserland. Daarmee wil het van oorsprong Russische bedrijf het vertrouwen (terug)winnen.

Kaspersky kondigt aan dat het alle gegevensopslag- en verwerkingsactiviteiten naar Zwitserland heeft verhuisd. Er komt ook een nieuw Transparency Center in Noord-Amerika, het vijfde ondertussen.

Het gaat om de voltooiing van een proces dat al enkele jaren aan de gang is en een antwoord moet bieden op spionageclaims die het bedrijf achtervolgen. In 2017 werd Kaspersky bijvoorbeeld geweerd als softwareleverancier voor de Amerikaanse overheid wegens mogelijke banden met Rusland, ook Europol zette toen de samenwerking met het bedrijf stop. Een charme-offensief, Kaspersky's Global Transparency Initiative, moet de wereld overtuigen dat het bedrijf onafhankelijk is, en transparant in zijn code en gedragingen.

Daarvoor verhuisde het twee jaar geleden de verwerking van Europese gegevens naar een datacenter in Zwitserland en opende het een 'Transparency Center' in Zürich, waar afgevaardigden de broncode van de software kunnen inkijken. Ondertussen zijn er dus vijf van die centers geopend, waarvan de meest recente in Canada.

Ook gegevensverwerking van klanten uit Azië en Australië zijn nu naar Zürich verhuisd. Het gaat daarbij om zogeheten dreigingsdata. Om de computers van zijn gebruikers te beveiligen, scant de software van Kaspersky Lab alle bestanden, en als er iets onheus wordt ontdekt, dan stuurt de software dat, mits goedkeuring van de gebruiker, door naar het bedrijf, en dus naar het datacenter in Zürich. Daar worden die samples automatisch worden verwerkt om bijvoorbeeld virusdatabases te updaten.

