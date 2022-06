Kaspersky beschouwt het nog niet als zeker dat het Duitse Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging (BSI) door mag gaan met het waarschuwen van Duitse bedrijven voor oplossingen van de Russische cybersecurity-leverancier. Dat stelt Kaspersky in een reactie op een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht van 10 juni 2022.

Kaspersky had bij deze rechtbank een procedure aangespannen tegen het federale agentschap. Vanwege de oorlog in Oekraïne bestaat er een verhoogd risico op cyberaanvallen vanuit Rusland op Duitse systemen, waarschuwt de BSI. Daarbij kunnen ook Russische IT-partijen al dan niet tegen hun wil betrokken worden, direct of indirect. De dienst adviseert daarom bedrijven die Kaspersky gebruiken om over te stappen op alternatieve antivirussoftware.

Politiek besluit

Kaspersky diende eerst in Keulen een spoedaanvraag in en wilde daarna in Münster een klacht indienen tegen het besluit in Keulen. Het bedrijf meldde verder in een verklaring: 'Wij zijn van mening dat dit besluit niet is gebaseerd op een technische beoordeling van Kaspersky-producten - waar we voortdurend voor hebben gepleit bij de BSI en in heel Europa - maar in plaats daarvan wordt genomen op politieke gronden'.

Het Bundesverfassungsgericht oordeelde echter dat de grondwettelijke klacht niet-ontvankelijk is, waardoor het spoedverzoek is afgehandeld. Volgens Kaspersky is de klacht echter niet aanvaard omdat het bedrijf 'niet door de hoofdprocedure is gegaan'. 'Het Bundesverfassungsgericht heeft vastgesteld dat de procedure in hoofdzaak kennelijk niet ongegrond is. Het Bundesverfassungsgericht stelt dat de administratieve rechtbank slechts op basis van een summier onderzoek tot de beslissing is gekomen.'

In het hoofdgeding is volgens Kaspersky dus nog niet beslist of de waarschuwing van het BSI toelaatbaar is. Het bedrijf evalueert daarom nu of het een gedetailleerd onderzoek zal starten. 'We hopen opnieuw op een vruchtbare samenwerking met het BSI om de cybersecurity en weerbaarheid in Duitsland en Europa te versterken', aldus nog het bedrijf.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

