Cybersecuritybedrijf Kaspersky grijpt de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen aan voor de introductie van een nieuwe tool om stalkerware te detecteren. Dat is software waarmee personen stiekem het privéleven van een ander kunnen bespioneren, meestal via de smartphone van het slachtoffer.

Stalkerware is volgens Kaspersky wereldwijd een groeiend probleem dat ook wordt ingezet als middel bij geweld op vrouwen. Eenmaal geïnstalleerd op de smartphone of tablet van het slachtoffer wordt het mogelijk om op afstand ongemerkt al zijn of haar activiteiten en bewegingen te volgen, wat een grove inbreuk vormt op de privacy.

Dader heeft het niet door

Om die praktijk tegen te gaan ontwikkelde het cybersecuritybedrijf de tool TinyCheck. Het programma spoort de aanwezigheid van stalkerware en andere spyware op een smart device op, zonder de dader ervan bewust te maken dat een dergelijke controle wordt uitgevoerd.

Heel toegankelijk is TinyCheck nog niet, althans niet voor de doorsnee consument. Het gaat in deze fase namelijk om een open-source tool voor het goedkope Raspberry Pi-computerplatform. Met die combinatie van hard- en software kan via een normale wifi-verbinding het uitgaande verkeer van een mobiel apparaat worden gecheckt. TinyCheck identificeert tijdens dat proces alle interacties met bekende kwaadaardige bronnen, zoals spyware-gerelateerde servers.

Het doel van TinyCheck is dan ook vooral om non-profitorganisaties te helpen bij het beschermen van slachtoffers van huiselijk geweld en hun privacy.

