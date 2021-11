Securitybedrijf Kaspersky stelde in aanloop naar de Black Friday-periode een forse toename van phishing-aanvallen vast waarbij online betaalpagina's worden nagebootst. Het aantal incidenten is met 208 procent zelfs meer dan verdubbeld.

Dagen als Black Friday en Cyber Monday trekken niet alleen de aandacht van shoppers en retailers, maar ook van cybercriminelen. Door neppagina's te creëren die de grootste retail-platforms en online betalingssystemen nabootsen, proberen ze nietsvermoedende consumenten geld afhandig te maken.

Opmerkelijke uitzondering

Door de coronapandemie zagen de onderzoekers van Kaspersky niet de typische seizoensgebonden trends voor phishing bij online winkelen. Normaal zie je bijvoorbeeld een aanzienlijke groei van phishing-pagina's met aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn of een groei van retail-gerelateerde scams.

Er is echter één opmerkelijke uitzondering. In 2021 is het totale aantal pogingen tot financiële phishing gericht op online betalingssystemen meer dan verdubbeld van september (627.560) tot oktober (1.935.905) - een toename van 208 procent. 'Dit jaar zijn in verschillende landen nieuwe betaalsystemen geïntroduceerd vanwege het ongeëvenaarde gemak ervan. Naarmate de adoptie door consumenten omhoogschoot, begonnen fraudeurs dergelijke systemen actief uit te buiten als lokmiddel om kwaadaardige activiteiten te verspreiden', zo verklaart Kaspersky de explosieve toename.

Let op het slotje

De onderzoekers analyseerden ook welke populaire platforms als lokaas werden gebruikt om phishing-pagina's te verspreiden. Uit de resultaten bleek dat Amazon consequent het populairste lokaas was, wat betreft het totale aantal phishing-pogingen waarbij de bedrijfsnaam werd gebruikt. eBay is de op één na meest misbruikte bedrijfsnaam, gevolgd door Alibaba en Mercado Libre.

Om je gegevens en financiën te beschermen tegen phishing-aanvallen is het een goede gewoonte om ervoor te zorgen dat de online betaalpagina beveiligd is. Dat is het geval als de URL van de webpagina begint met HTTPS in plaats van het gebruikelijke HTTP en er meestal ook een pictogram van een slotje naast de URL verschijnt.

