Het Herentalse Twintag krijgt Katoen Natie er bij als investeerder. De logistieke dienstverlener gaat de digital twin technologie ook zelf inzetten in haar kanalen.

Twintag wil de kloof tussen digitaal en het fysiek product dichten met een Twintag, doorgaans en QR-code, gekoppeld aan een digital twin van het product, waar het mogelijk is om extra info of feedback mee te geven. Het bedrijf haalde vorig jaar al 1,2 miljoen euro op en doopte zichzelf toen om van Esoptra tot Twintag.

Vandaag kondigt het bedrijf aan dat het gaat samenwerken met Katoen Natie. De Antwerpse multinational krijgt een 'aanzienlijk minderheidsbelang' in een kapitaalsverhoging van 3,5 miljoen euro waar ook de stichters en bestaande aandeelhouders in meestappen.

Daarnaast krijgt Katoen Natie de exclusiviteit op de technologie van Twintag in logistieke toepassingen in de chemie en petrochemie, wat Twintag in contact brengt bij heel wat mogelijke nieuwe klanten.

Pilootproject in 2021

'Een succesvol pilootproject met Twintag in Houston tijdens de zomer van 2021 hintte duidelijk in de richting van corporate venturing. Er was meteen wederzijdse interesse en de gedeelde no-nonsense bedrijfscultuur zorgde voor een snelle afwikkeling van het akkoord.' Aldus Fabian Leroy, Vice President Katoen Natie Groep, in een mededeling.

Twintag bestaat sinds 2017 en werd opgericht door Jan Van Riel en Paul Carpentier. Vandaag wordt het geleid door Alexander Carpentier. Naast Herentals werkt het bedrijf ook vanuit Bangalore (India) en Salt Lake City (VS).

