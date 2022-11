Wie de app van KBC gebruikt krijgt sinds woensdag de vraag om gepersonaliseerde reclame toe te staan. Als je dat doet krijg je kortingen, maar je geeft ook toestemming tot heel wat commerciële meldingen. Weigeren kost extra moeite.

Zowel De Standaard als De Morgen schrijven dat in ruil voor je data, die KBC mogelijk ook geanonimiseerd aan andere partijen aanbiedt, je heel wat korting of speciale deals worden beloofd. Wie daar niet mee akkoord gaat krijgt dat niet.

KBC zelf zegt aan De Standaard dat het transparant is daarin en dat het klanten helpt tijd en geld te besparen, maar tegelijk maakt het het weigeren van reclame in een app waar je je bankzaken doet wel moeilijk.

Toestemming in app, weigeren per mail

Zo is het zeer makkelijk om in de app toestemming te geven, maar wie wil weigeren moet volgens beide kranten diep in de keuzemenu's zoeken naar hoe dat kan: door een mail te sturen naar KBC zelf. De digitale mogelijkheden van KBC lijken dus vooral in één richting te werken.

Privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert stelt in De Standaard dat de werkwijze van KBC mogelijk in strijd is met de Europese gegevensbescherming (GDPR of in het Nederlands AVG). Zo wordt toestemming heel prominent naar voren geschoven terwijl weigeren veel moeilijker is. Ook de waarschuwing dat sommige functies mogelijk niet langer toegankelijk zijn kan mensen afschrikken om toch maar de commerciële meldingen van KBC te accepteren.

Gegevens opvragen, met enige risico

Ministry of Privacy, de privacystichting van Dobbelaere-Welvaert, heeft intussen op haar site wel een formulier waarmee je automatisch KBC kan mailen om al je data op te vragen en automatisch een opt-out te doen van reclame of dataverwerking.

Data News moet daar wel een ernstige waarschuwing bij plaatsen. Niet zozeer voor het formulier, maar wel voor de werkwijze van KBC. In het recent verleden deed deze Data News-redacteur zo'n verzoek bij KBC, per mail, naar aanleiding van een ongewenste commerciële mail. KBC reageerde toen door alle gegevens, inclusief financiële details, per post op te sturen.

Alleen had KBC bij het opsturen niet nagevraagd of dat adres nog klopte, waardoor de gegevens bij onbekenden zijn beland. KBC zei daarover later dat de procedure intussen is aangepast, maar het risico bestaat dus dat wie zijn privacy wil beschermen, net riskeert dat de bank je gegevens opstuurt naar een verkeerd adres. De GDPR-klacht die deze redacteur daarvoor indiende loopt momenteel nog.

