Bij KBC verdwijnen de komende drie jaar 1.400 banen in België. Maar ook de contracten van 400 externen worden stopgezet, en dat zijn grotendeels IT-medewerkers.

Bij KBC verdwijnen de komende drie jaar 1.400 banen in België. Dat heeft de bank-verzekeraar woensdag bekendgemaakt. Het verdwijnen van de banen is het gevolg van een "optimaliseringsoefening", bedoeld om de efficiëntie en de wendbaarheid van de hoofdzetel- en ondersteunende diensten van KBC in België te verbeteren, zo klinkt het. Concreet verdwijnen de komende drie jaar bij KBC in ons land 1.400 banen, zowel in het hoofdkantoor, de ondersteunende functies als het kantorennetwerk. Daarvan zullen 300 functies worden ondergebracht in Tsjechië en Bulgarije. Dat gaat dan vooral over administratieve diensten rond onder meer risicobeheer, en minder over IT-jobs.

Vooral gesnoeid bij externe IT-medewerkers

Toch is de impact op ICT niet min. De contracten van 400 externe contractuelen worden stopgezet en dat zijn voor een groot deel IT-medewerkers, zo vernam Data News uit betrouwbare bron. Waar KBC in 2015 volgens onze informatie een 350-tal externe IT-consultants telde, is dat aantal ondertussen opgelopen tot 1.300 waarvan ruim 800 in België. Een groot deel van die externe IT-medewerkers zijn ingebed in een ICT-outsourcingscontract met Cognizant. KBC verkocht in 2013 nog de eigen ICT-dochter ValueSource aan Cognizant. Toen werd al gezegd dat het bedrijf "nog zeker 5 jaar" ICT-diensten zou leveren aan de bank. Sindsdien is het belang van Cognizant in de ICT-afdeling alleen maar verder toegenomen.