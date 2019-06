Met een nieuw investeringsfonds wil KBC zich richten op start-ups en scale-ups in IoT, nanotechnologie en micro-electronica. In totaal gaat het om vijftig miljoen euro.

Het KBC Focus Fund is een uitbreiding van het KBC Start it Fund en zal worden geleid door KBC Securities, het beurshuis van de grootbank.

De bedoeling is dat de bank op zoek gaat naar jonge bedrijven in de drie sectoren. De bank heeft naar eigen zeggen al langer een goed zicht op de sector en kan jonge bedrijven zo ondersteunen met haar kennis en netwerk.

"Door onze investeringen in de universiteitsfondsen en in imec.Xpand hebben we al een vrij goed beeld op wat er beweegt in de sector. Daarnaast volgen onze analisten nu al de hoogtechnologische beursgenoteerde bedrijven op met diepgaande sectorkennis," aldus Koen Schrever, hoofd Investment Services bij KBC Securities.

Naast Schrever heeft het KBC Focus Fund ook twee investeringsmanagers aangetrokken, Nuno Carvalho, die tot voor kort bij Bekaert de overnames en investeringen overzag, en Rudi Severijns, die eerder als investment manager actief was bij Gimv, Capital-E, het Ark Angels Activator Fund van ING en BAN Vlaanderen.