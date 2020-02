Rekeninghouders van KBC Bank zullen 'nog in de loop van dit jaar' contactloze betalingen kunnen doen met hun iPhone of Apple Watch via Apple Pay. De bank heeft dit zelf laten weten middels een tweet.

KBC Bank meldt dat het zijn klanten in de loop van 2020 Apple Pay wil aanbieden, en dat het daarover binnenkort meer informatie zal verstrekken. Apples betaaldienst is in België al beschikbaar sinds 2018, maar de enige grote bank die de dienst tot nu toe ondersteunde was BNP Paribas Fortis - inclusief de dochterbanken Fintro en Hello Bank.

In de loop van dit jaar willen we onze klanten Apple Pay aanbieden. Binnenkort geven we graag meer informatie. pic.twitter.com/isRuKl1FFi — KBC Bank&Verzekering (@KBC_BE) February 24, 2020

Andere kleinere spelers die in België betalingen via Apple Pay mogelijk maken, zijn Fintech-banken als N26, Monese en Revolut. Bij BNP Paribas Fortis kunnen klanten hun betaalkaart, Mastercard Gold en Visa Classic aan Apples betaaldienst toevoegen. Welke kaarten KBC Bank straks gaat ondersteunen binnen Apple Pay is nog niet bekend.

Google Pay, de directe concurrent van Apples betaaldienst, is in België al sinds maart 2017 beschikbaar. Hiermee kunnen intussen zowel klanten van BNP Paribas Fortis als KBC Bank met hun Android-toestel afrekenen.

KBC Bank meldt dat het zijn klanten in de loop van 2020 Apple Pay wil aanbieden, en dat het daarover binnenkort meer informatie zal verstrekken. Apples betaaldienst is in België al beschikbaar sinds 2018, maar de enige grote bank die de dienst tot nu toe ondersteunde was BNP Paribas Fortis - inclusief de dochterbanken Fintro en Hello Bank.Andere kleinere spelers die in België betalingen via Apple Pay mogelijk maken, zijn Fintech-banken als N26, Monese en Revolut. Bij BNP Paribas Fortis kunnen klanten hun betaalkaart, Mastercard Gold en Visa Classic aan Apples betaaldienst toevoegen. Welke kaarten KBC Bank straks gaat ondersteunen binnen Apple Pay is nog niet bekend.Google Pay, de directe concurrent van Apples betaaldienst, is in België al sinds maart 2017 beschikbaar. Hiermee kunnen intussen zowel klanten van BNP Paribas Fortis als KBC Bank met hun Android-toestel afrekenen.