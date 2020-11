KBC komt met een fonds dat niet wordt beheerd door een mens van vlees en bloed, maar door artificiële intelligentie of zelflerende software.

Vermogensbeheerder KBC Asset Management zegt de eerste in België te zijn die een fonds laat beheren door kunstmatige intelligentie. Het is niet zo dat er geen enkele menselijke tussenkomst meer is: er blijft nog steeds menselijk overzicht, om extreme reacties van de software bij te sturen, klinkt het.

Geen slechte dagen, nooit ziek

De zelflerende software monitort continu meer dan duizend parameters. 'Als individu kun je die data nooit permanent in de gaten houden. De technlogie kan ook verbanden leggen waar mensen niet aan denken. En dergelijke software heeft natuurlijk nooit eens een slechte dag en is nooit ziek', legt een KBC-woordvoerder uit.

Bijkomend voordeel is dat het beheer van het fonds niet gebonden is aan één persoon of individu. Als vermogensbeheerders bijvoorbeeld op pensioen gaan, verdwijnt heel wat ervaring. 'Bij deze software gaat de kennis niet verloren, en wordt de historiek steeds meegenomen.'

Betekent dit het einde van de fondsenbeheerder bij KBC? 'Nee, er blijft nog steeds overzicht van een menselijk individu nodig', verzekert de bank.

