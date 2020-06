Klanten van KBC kunnen voortaan contactloos betalen met wearables. Het gaat onder meer om smartwatches, armbanden, ringen en sleutelhangers met NFC-technologie, die gebruikt kunnen worden in alle winkels en automaten die contactloze betalingen aanvaarden.

Eind 2018 lanceerde KBC al een proefproject met wearables. De bank liet toen duizend klanten een jaar lang betalen met ringen, armbanden, horloges en sleutelhangers. 'Hun reacties waren in die mate positief dat KBC besliste om betalen met een wearable vanaf de tweede helft van 2020 open te stellen voor alle KBC-klanten', luidt het. Bovendien zou ondertussen ruim negentig procent van de betaalterminals in België zijn uitgerust met de benodigde technologie.

In de lift door corona

Contactloos betalen zit de laatste maanden met name door de coronapandemie in de lift. Bij KBC groeide het aandeel verrichtingen dat contactloos gebeurde van 21,53 procent in januari tot 41,11 procent in mei.

Het gaat wel vaker om kleinere bedragen: zo waren de contactloze betalingen goed voor net geen vijfde van het totaal uitgegeven bedrag. KBC-klanten die hun wearable willen activeren, moeten dat doen via de KBC Mobile-app.

