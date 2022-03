Veel professionals die met AI bezig zijn, bevinden zich met hun werk op de grens tussen IT, wetgeving en ethiek. Dat resulteert in heel wat vragen. Om daarop in te spelen opent het Kenniscentrum Data & Maatschappij (KDM) een virtuele helpdesk waar je antwoorden kan vinden op ethische en juridische vragen omtrent artificiële intelligentie en datagedreven toepassingen.

'Vragen over hoe een AI-applicatie GDPR-proof kan worden gemaakt, bijvoorbeeld', zegt professor Rob Heyman, coördinator KDM. 'Of hoe men ervoor kan zorgen dat een applicatie niet discrimineert, een goede balans kan vinden tussen automatisatie en menselijke beslissing, of hoe de diagnose van een medische AI-applicatie transparant kan worden gemaakt.'

Vrijblijvend advies

De virtuele helpdesk geeft een vrijblijvend advies. 'Kunnen we een vraag niet onmiddellijk beantwoorden, dan bekijken we binnen het Kenniscentrum of we hier een onderzoek rond kunnen opzetten. Zo stemmen we onze activiteiten nog beter af op de vragen die leven op het terrein', aldus Heyman.

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij is een samenwerking tussen de drie universitaire onderzoeksgroepen imec-SMIT-VUB, CiTiP van KU Leuven en imec-MICT-UGent. Het maakt deel uit van het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie en krijgt steun van de Vlaamse overheid (EWI).

