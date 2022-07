Het Turnhoutse rekruteringsbedrijf Key Figures neemt IT-consultancybedrijf Ravio in Antwerpen over.

Key Figures is gespecialiseerd in rekrutering van profielen binnen finance, sales, marketing en engineering. Daar komt nu ook IT bij nu het bedrijf Ravio inlijft. Ravio is een consultancybedrijf dat organisaties helpt in de rekrutering van IT-consultants en project managers, zowel voor permanente tewerkstelling als projecten op interimbasis. 'Door de overname van Ravio kunnen we onze knowhow en expertise verder uitbouwen, ons professioneel netwerk uitbreiden en ondernemers bijstaan in het succesvol behalen van hun bedrijfsdoelstellingen', zegt Bright Obeng, mede-oprichter en managing partner van Key Figures.

Het overnameproces startte volgens beide partijen al in november vorig jaar. Bright Obeng en Antony Lemmens, Managing Director van Ravio, benadrukken vooral de complementariteit. 'Samen kunnen we de business van onze klanten een extra boost geven, met transparantie, kwaliteit en sociale verantwoordelijkheid als kernwaarden', aldus Antony Lemmens.

Key Figures heeft naast de vestiging in Turnhout ook een kantoor in Londen. Een omzetcijfer deelt Key Figures, maar volgens Trends Top was het bedrijf vorig jaar licht winstgevend met een bedrijfwinst van 36.000 euro. Ravio heeft een bestand van zo'n 700 externe IT-consultants en coaches. Details over de transactie worden niet meegedeeld.

Key Figures is gespecialiseerd in rekrutering van profielen binnen finance, sales, marketing en engineering. Daar komt nu ook IT bij nu het bedrijf Ravio inlijft. Ravio is een consultancybedrijf dat organisaties helpt in de rekrutering van IT-consultants en project managers, zowel voor permanente tewerkstelling als projecten op interimbasis. 'Door de overname van Ravio kunnen we onze knowhow en expertise verder uitbouwen, ons professioneel netwerk uitbreiden en ondernemers bijstaan in het succesvol behalen van hun bedrijfsdoelstellingen', zegt Bright Obeng, mede-oprichter en managing partner van Key Figures.Het overnameproces startte volgens beide partijen al in november vorig jaar. Bright Obeng en Antony Lemmens, Managing Director van Ravio, benadrukken vooral de complementariteit. 'Samen kunnen we de business van onze klanten een extra boost geven, met transparantie, kwaliteit en sociale verantwoordelijkheid als kernwaarden', aldus Antony Lemmens.Key Figures heeft naast de vestiging in Turnhout ook een kantoor in Londen. Een omzetcijfer deelt Key Figures, maar volgens Trends Top was het bedrijf vorig jaar licht winstgevend met een bedrijfwinst van 36.000 euro. Ravio heeft een bestand van zo'n 700 externe IT-consultants en coaches. Details over de transactie worden niet meegedeeld.