Belgisch IT-bedrijf Keyware Technologies zet zijn CEO Stéphane Vandervelde aan de deur. Eerder op de ochtend meldde waakhond FSMA dat het had een dossier rond de CEO had overgemaakt aan het gerecht.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft vanochtend een dossier rond Vandervelde overgemaakt aan de gerechtelijke autoriteiten. Het dossier gaat over dubieuze geldstromen naar de topman. Eind maart raakte bekend dat Vandervelde Keyware zowat 2 miljoen euro moet terugbetalen.

'De raad van bestuur van Keyware Technologies heeft op 14 april 2021 besloten om de jarenlange samenwerking met haar CEO (...) definitief te beëindigen', klinkt het in een persbericht. Vandervelde legt met onmiddellijke ingang al zijn mandaten van (gedelegeerd) bestuurder in alle Keyware vennootschappen neer en treedt ook terug uit zijn rol als CEO. Guido Van Der Schueren, de huidige voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, werd aangesteld als CEO ad interim. Stéphane Vandervelde heeft zich ertoe verbonden om de transitie in goede banen te leiden en zal, in afwachting van de komst van een nieuwe CEO, de CEO ad interim ondersteunen.

Geldstromen

Het in Brussel gevestigde Keyware levert oplossingen en diensten rond de identificering voor toepassingen als elektronisch betalen en getrouwheidskaarten. Geruchten lopen echter al langer over geldstromen van het bedrijf naar Big Friend NV, een onderneming gelinkt aan Keyware CEO Stéphane Vandervelde. Onder meer de krant De Tijd berichtte daarover.

De CEO van het betaalkaartenbedrijf zou Keyware zowat 2 miljoen euro moeten terugbetalen. Het gaat daarbij om een resem onregelmatigheden waaraan de revisor van het bedrijf een einde maakte. Volgens De Tijd ging de bal aan het rollen na een controle door de FSMA. Die signaleerde onregelmatigheden die tot dan toe onder de radar waren gebleven aan de raad van bestuur.

