De cyberveiligheidsdiensten van Oekraïne hebben sinds het begin van dit jaar meer dan 4.500 Russische cyberaanvallen geneutraliseerd. Dat meldt Ilya Vitiuk, hoofd van het Oekraïense departement voor cyberveiligheid van de veiligheidsdiensten (SSU).

'De agressor lanceert gemiddeld tien cyberaanvallen per dag. Gelukkig is de Oekraïense bevolking zich niet bewust van de meeste daarvan', verklaarde Vitiuk. 'We gingen 2022 in met acht jaar ervaring aan hybride oorlogsvoering. Op het moment van de invasie waren we al voorbereid op de ergste scenario's.'

Volgens Vitiuk zijn er in 2020 zo'n 800 cyberaanvallen geregistreerd, in 2021 waren dat er 1.400 en in 2022 is dat aantal verdrievoudigd. Massale cyberaanvallen 'werden in januari en februari afgeslagen en vormden voor ons een extra training voor de Russische invasie' eind februari, zegt Vitiuk nog. Volgens hem richt Moskou zich voornamelijk op de energiesector, logistiek, militaire faciliteiten, net als overheidsdatabanken en informatiebronnen. 'Wij monitoren de risico's en bedreigingen in real time, 24/7,' klinkt het nog. 'We kennen de meeste hackers van de Russische speciale diensten die tegen ons werken bij naam. Na de overwinning van Oekraïne zullen ze voor een internationaal militair tribunaal moeten verschijnen.'

