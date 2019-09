is redacteur bij Data News

Chat-app Kik gaat binnen onbepaalde tijd stoppen. Het moederbedrijf wil zich toeleggen op haar cryptomunt, maar ontslaat ook vier vijfde van haar personeel.

Kik Interactive is vooral bekend van de chattoepassing Kik, maar die app stopt er binnenkort mee. De reden daarvoor ligt bij de virtuele munt Kin, van hetzelfde bedrijf, waarover Kik Interactive een dispuut heeft met de Amerikaanse beursregulator SEC.

In een blogpost haalt CEO Tet Livingston fel uit naar de Securities and Exchange Commission. Al lijkt het vooral een poging om het imago van zijn bedrijf te beschermen. Volgens Livingston krijgt zijn bedrijf van de SEC geen andere keuze dan haar virtuele munt Kin te registreren als financieel middel, of om een dure rechtszaak aan te gaan.

De SEC nam Kin al van bij de lancering in 2017 in het vizier. De beurswaakhond vermoedt dat Kin als virtuele munt vooral een vehikel is voor Kik Interactive om geld op te halen en daarbij financiële wetgeving en daarbij horende plichten te omzeilen.

Livingston zegt dat hij de keuze heeft gemaakt "om naar voren te treden en te vechten". Hij verwijt de SEC dat het uitspraken van hem uit hun context trekt en merkt daarbij op dat Kin, dat zelf op de Ethereum-blockchain is gebaseerd, "de meest gebruikte cryptocurrency ter wereld is". Hij spreekt daarbij van 2 miljoen maandelijkse actieve 'earners' en 600.000 maandelijkse actieve 'spenders'.

We moeten daarbij opmerken dat Livingstons bewering geen enkel bewijs heeft. Lijstjes met de populairste cryptomunten spreken onder meer over Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero en vele anderen. Kin staat nergens op zo'n lijst.

Ontslagronde

Hoewel de blogspot van Livingston klinkt als een David-tegen-Goliath-verhaal van een klein bedrijf tegen de grote regulator, lijkt het er vooral op dat Kik Interactive het overgrote deel van haar personeel wil ontslaan en voortaan enkel nog focust op haar virtuele munt.

Zo wil hij een "eliteteam van 19 mensen" overhouden, waarbij meer dan honderd mensen zullen ontslagen worden. en ligt de focus volledig op het overtuigen van Kin-gebruikers om de munt ook zelf aan te kopen.

Wanneer Kik als chat-app stopt is onbekend. De app zelf kent enige populariteit onder jongeren, maar heeft ook een donker kantje. Omdat ze relatief makkelijk anoniem te gebruiken is, werd ze ook regelmatig gebruikt door pedofielen die (live) beelden van seksueel misbruik willen delen.