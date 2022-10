De Amerikaanse influencer Kim Kardashian heeft ermee ingestemd om 1,26 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) te betalen aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Die beschuldigde haar ervan reclame te hebben gemaakt voor een cryptomunt, zonder te preciseren dat ze daarvoor betaald werd.

Volgens de beurswaakhond kreeg Kardashian 250.000 dollar om op Instagram reclame te maken voor EMAX tokens, die worden aangeboden door cryptomunt EthereumMax. De influencer, met op Instagram 331 miljoen volgers, heeft de feiten nog niet toegegeven of ontkend. In het kader van de schikking stemt Kardashian er ook mee in gedurende drie jaar geen reclame meer te maken voor cryptomunten.

De SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) heeft beroemdheden meermaals gewaarschuwd dat ze aan investeerders duidelijk moeten maken of ze voor hun reclame betaald worden of niet. In 2018 werden bokser Floyd Mayweather en muziekproducent DJ Khaled beboet omdat ze dat niet hadden gedaan. 'Deze zaak is een herinnering dat, wanneer beroemdheden of influencers investeringsopportuniteiten onderschrijven zoals cryptomunten, dat dat niet betekent dat die investeringsproducten voor alle investeerders geschikt zijn', stelt SEC-voorzitter Gary Gensle.

