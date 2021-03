De digitale boekenkast van leerplatform Bingel gaat tijdens de verlengde paasvakantie gratis open. Kinderen kunnen zo de digitale boekjes nog lezen tot het einde van het schooljaar.

De maatregel komt er na de aankondiging van de verlengde paasvakantie. Om kinderen toch aan het lezen te houden, heeft uitgever Van In besloten om de digitale boekenkast van leerplatform Bingel open te stellen. In die boekenkast zitten 229 digitale boekjes voor kinderen in de lagere school. De boekjes worden gratis van het begin van de verlengde paasvakantie tot het einde van het schooljaar.

Blijven lezen

Nu allerlei kampen wegvallen en ouders manieren nodig hebben om hun kinderen zinvol bezig te houden en leerachterstand in te dijken kunnen ze de extra functie wel gebruiken, vermoedt Winfried Mortelmans, CEO bij Van In: 'Blijven lezen is cruciaal, want lezen is belangrijk'. Tijdens die verlengde paasvakantie kunnen leerlingen overigens ook nog altijd op Bingel oefeningen maken.

De digitale boekenkast in Bingel is een verzameling van 229 leesboeken op verschillende leesniveaus. De leerkracht kan daarin boeken klaarzetten op het niveau van het kind. Die kan je vervolgens digitaal lezen op tablet of laptop.

