Nederlandse kinderen kunnen sinds deze week hun kennis van de verkeersregels aanscherpen via een speciale ontwikkelde wereld voor de populaire game Minecraft. Het gaat om een 'wereldprimeur' van Veilig Verkeer Nederland (VVN) die wellicht ook een vervolg krijgt in België en andere landen.

'Kinderen zijn dol op Minecraft, dus dat leek ons de ideale methode om hen virtueel verkeersles te geven, aanvullend op de reguliere verkeerslessen. Want praktijkervaring, dat blijft natuurlijk het belangrijkste', zegt VVN-woordvoerder Rob Stomphorst.

Virtuele verkeersborden

VVN Minecraft Verkeerseducatie is onderdeel van de VVN Verkeersmethode. Het is een game waarin kinderen van pakweg acht tot tien jaar dat wat ze geleerd hebben in de verkeersles, kunnen oefenen in de virtuele wereld. Zo moeten ze bijvoorbeeld verkeersborden op de juiste plaats neerzetten in het fictieve plaatsje Broekpoort. Ze krijgen vervolgens elke les nieuwe opdrachten om de inwoners te helpen om zich veilig door de stad te verplaatsen.

De game is speciaal ontworpen voor in de klas, en bij onze noorderburen vindt het zijn weg naar het onderwijs via een samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Niets staat de kinderen echter in de weg om VVN Minecraft Verkeerseducatie ook op de computer thuis te installeren en te gebruiken. De eerste wereld is gratis, en alles wat je ervoor nodig hebt is de Minecraft Education-software (kosteloos te downloaden voor Windows, macOS, Chromebook en iPad) en een Office365-account van school.

Belgische versie

In theorie kunnen dus ook Belgische kinderen ermee aan de slag, zij het nog niet in klasverband. 'Dat moet inderdaad wel lukken', beaamt Rob Stomphorst. 'Hou er wel rekening mee dat bepaalde verkeersregels of -situaties een beetje kunnen verschillen met de Nederlandse. Al valt dat in landen als België, Duitsland en Denemarken goed mee.'

De woordvoerder sluit niet uit dat er op termijn een ietwat aangepaste Belgische versie van VVN Minecraft Verkeerseducatie komt, al hangt dat ook een beetje af van de plannen van partner Microsoft, de ontwikkelaar van Minecraft. 'De interesse is er alleszins, net als uit een aantal hele verre landen. Daaronder ook een paar plekken waar amper verkeersregels bestaan of waar de mensen zich er nauwelijks aan houden - vooral zulke landen zouden veel baat kunnen hebben bij onze oplossing, zodat de kinderen tenminste meteen het goede voorbeeld krijgen', aldus Stomphorst.

Tienduizend leerlingen

Het idee voor de speciale versie van Minecraft komt van een leraar van CBS De Herenweg, een basisschool in het Nederlandse Wassenaar. Daar werd de game deze week ook gelanceerd, in aanwezigheid van Verkeersminister Mark Harbers en Onderwijsminister Dennis Wiersma. Op het moment dat zij het startsein gaven, speelden meer dan tienduizend leerlingen op honderden basisscholen het spel mee.

Volgens VVN blijkt uit onderzoek dat 82 procent van de Nederlandse leerkrachten denkt dat leerlingen het gebruik van VVN Minecraft Educatie als een verrassende aanvulling op de verkeersles zullen waarderen. Verder zou 68 procent hebben aangegeven het onder deze omstandigheden, waarbij het gaat om gratis gebruik, zeker of waarschijnlijk te gaan gebruiken in de les.

'Kinderen zijn dol op Minecraft, dus dat leek ons de ideale methode om hen virtueel verkeersles te geven, aanvullend op de reguliere verkeerslessen. Want praktijkervaring, dat blijft natuurlijk het belangrijkste', zegt VVN-woordvoerder Rob Stomphorst.VVN Minecraft Verkeerseducatie is onderdeel van de VVN Verkeersmethode. Het is een game waarin kinderen van pakweg acht tot tien jaar dat wat ze geleerd hebben in de verkeersles, kunnen oefenen in de virtuele wereld. Zo moeten ze bijvoorbeeld verkeersborden op de juiste plaats neerzetten in het fictieve plaatsje Broekpoort. Ze krijgen vervolgens elke les nieuwe opdrachten om de inwoners te helpen om zich veilig door de stad te verplaatsen.De game is speciaal ontworpen voor in de klas, en bij onze noorderburen vindt het zijn weg naar het onderwijs via een samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Niets staat de kinderen echter in de weg om VVN Minecraft Verkeerseducatie ook op de computer thuis te installeren en te gebruiken. De eerste wereld is gratis, en alles wat je ervoor nodig hebt is de Minecraft Education-software (kosteloos te downloaden voor Windows, macOS, Chromebook en iPad) en een Office365-account van school.In theorie kunnen dus ook Belgische kinderen ermee aan de slag, zij het nog niet in klasverband. 'Dat moet inderdaad wel lukken', beaamt Rob Stomphorst. 'Hou er wel rekening mee dat bepaalde verkeersregels of -situaties een beetje kunnen verschillen met de Nederlandse. Al valt dat in landen als België, Duitsland en Denemarken goed mee.'De woordvoerder sluit niet uit dat er op termijn een ietwat aangepaste Belgische versie van VVN Minecraft Verkeerseducatie komt, al hangt dat ook een beetje af van de plannen van partner Microsoft, de ontwikkelaar van Minecraft. 'De interesse is er alleszins, net als uit een aantal hele verre landen. Daaronder ook een paar plekken waar amper verkeersregels bestaan of waar de mensen zich er nauwelijks aan houden - vooral zulke landen zouden veel baat kunnen hebben bij onze oplossing, zodat de kinderen tenminste meteen het goede voorbeeld krijgen', aldus Stomphorst.Het idee voor de speciale versie van Minecraft komt van een leraar van CBS De Herenweg, een basisschool in het Nederlandse Wassenaar. Daar werd de game deze week ook gelanceerd, in aanwezigheid van Verkeersminister Mark Harbers en Onderwijsminister Dennis Wiersma. Op het moment dat zij het startsein gaven, speelden meer dan tienduizend leerlingen op honderden basisscholen het spel mee.Volgens VVN blijkt uit onderzoek dat 82 procent van de Nederlandse leerkrachten denkt dat leerlingen het gebruik van VVN Minecraft Educatie als een verrassende aanvulling op de verkeersles zullen waarderen. Verder zou 68 procent hebben aangegeven het onder deze omstandigheden, waarbij het gaat om gratis gebruik, zeker of waarschijnlijk te gaan gebruiken in de les.