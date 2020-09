Tijdens de lockdown eerder dit jaar waren kinderen dagelijks gemiddeld ruim drie uur langer online, tot wel zeven uur in totaal. De meeste tijd werd doorgebracht op een smartphone. Dat blijkt uit een onderzoek van cybersecuritybedrijf NortonLifeLock.

Het onderzoek werd uitgevoerd in een aantal Europese landen, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk. Bij onze noorderburen stelde een derde van de ouders het technologiegedrag van hun kinderen niet meer onder controle te hebben. Volgens 37 procent van de ouders is het gedrag van hun kroost op dit vlak permanent veranderd.

Digitale verslaving

Vier op de tien ouders vreest voor een digitale verslaving bij hun kinderen. Veel ouders kozen er eerder al voor om regels in te stellen rondom het gebruik van online apparaten en bijna een derde stelde specifiek nieuwe regels op tijdens de lockdown.

Van de thuiswerkende ouders heeft 65 procent technologie ingezet als virtuele babysitter, op momenten dat ze zelf druk waren. Twee op de vijf ouders moesten 's avonds laat werken om tijd in te halen terwijl hun kinderen sliepen, en de helft van deze ouders zei niet te kunnen wachten tot hun kind weer terugging naar school.

