Kinderziektes bezorgen Mobile Vikings hoofdpijn

Sommige klanten van Mobile Vikings ondervonden gisteren problemen met hun data en oproepen. De operator meldde zelf dat het weet had van de moeilijkheden en laat aan Data News weten dat deze sinds 16.30 uur gisterennamiddag zijn opgelost.

De oorzaak ligt bij de overstap van light MVNO naar full MVNO. "Het zijn kinderziektes bij de migratie naar het Full MVNO-platform die er hopelijk snel uit zijn." zegt Sara Vercauteren, woordvoerder van Medialaan, het moederbedrijf van Mobile Vikings.

De problemen staan los van de problemen van deze zomer. Toen stapte de mobiele operator over naar een nieuw IT-platform, wat verschillende technische problemen met zich meebracht. Nu gaat het eerder om problemen met de overgang naar full MVNO.

Klantendienst verdubbeld

Deze zomer regende het al klachten door de lastige IT-upgrade, waardoor de klantendienst werd overspoeld met extra vragen. Mobile Vikings beloofde toen beterschap door extra mensen aan te nemen. Vandaag zegt Medialaan dat het aantal care-medewerkers is verdubbeld waardoor klanten weer sneller worden geholpen. "Er zijn nog wel openstaande vragen, maar meestal zijn die vragen ondertussen technisch al opgelost," aldus Vercauteren.

De panne van gisteren bracht opnieuw een hoop reacties wat ontevreden klanten met zich mee, maar ook voor die problemen lieten verschillende Viking-klanten al een tijdje hun ongenoegen blijken over de klantendienst van de operator.

Of die vandaag beter of slechter is dan de drie grote mobiele spelers valt moeilijk te bepalen. Maar Mobile Vikings had enkele jaren geleden een zeer sterke reputatie onder klanten, waarbij klachten snel en via verschillende kanalen werden opgelost. Vandaag duurt dat vaak langer, wat in combinatie met technische problemen zoals gisteren de reputatie van de mobiele operator weinig goeds doet.