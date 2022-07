Een reeks Europese consumentenorganisaties hebben klacht ingediend tegen het systeem waarmee je voor Google registreert. Dat zou het onnodig moeilijk maken om je privacy-instellingen strenger te zetten.

Dat maakt de Europese overkoepelende consumentenorganisatie BEUC bekend. De klacht werd ingediend door de Franse consumentenorganisatie, maar gelijkaardige organisaties in Tsjechië, Noorwegen, Slovenië, Nederland, Denemarken en Zweden hebben hun eigen grieven neergelegd bij hun lokale privacyregulatoren. De Duitse consumentenbond heeft ondertussen een brief naar Google gestuurd.

Die grieven draaien om het registratieproces van Google, dat het zo moeilijk mogelijk zou maken om de opties te kiezen waarbij geen of minder data gedeeld wordt. 'De taal die Google gebruikt bij elke stap van het registratieproces is onduidelijk, onvolledig en misleidend', aldus de BEUC. 'Google stelt de meer privacy-vriendelijke opties bovendien voor als nadelen.'

Volgens Google kan de gebruiker zelf uit verschillende opties kiezen wanneer hij of zij een Google-account opent. Volgens de consumentenorganisaties is er echter een dark pattern aan het werk. Wie registreert en manueel zijn instellingen wil aanpassen (om alles strenger te zetten), heeft daar meerdere stappen voor nodig. De 'express personalisation' optie zet daarentegen met één klik alles aan, waardoor Google, 's werelds grootste advertentiebedrijf, meer data krijgt om advertenties aan te koppelen. Een gelijkaardige 'alles uit' knop bestaat niet, merkt de BEUC op.

Het is lang niet de eerste keer dat Google op de vingers wordt getikt voor de manier waarop het met gebruikersdata omgaat. Het kreeg in de EU al zo'n acht miljard euro aan boetes van regulatoren, en er lopen momenteel twee verschillende mededingingszaken tegen het bedrijf in de EU. Volgens de BEUC heeft het bedrijf bovendien geen aanpassingen gedaan voor klachten die al vier jaar lopen, de organisatie wil daarom nu de druk opvoeren.

