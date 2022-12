Het lijkt er op dat ook de Notepad-app in Windows 11 op termijn tabbladen krijgt. Eerder deed Microsoft al hetzelfde voor Verkenner.

Kladblok, of Notepad in het Engels, zit al decennia in Windows als een eenvoudige maar praktische notitietool of bestandbewerker. Maar het lijkt er op dat Kladblok binnenkort een opfrisbeurt krijgt met tabbladen. Zo kan je meerdere tekstbestanden in dezelfde app openen.

Een medewerker van Microsoft toonde op Twitter beelden van Notepad met twee tabbladen open. Die functie zou in een interne versie van Windows 11 zitten, wanneer ze formeel naar alle versies wordt uitgerold is onduidelijk.

De tweet in kwestie werd achteraf verwijderd, maar Windows Central kon de bewuste afbeelding nog opslaan. Dat er in het screenshot letterlijk te lezen staat dat het om een vertrouwelijke functie gaat die niet mag gedeeld worden, heeft daar waarschijnlijk mee te maken.

© Windows Central

Een zeer grote verrassing is de uitbreiding niet. Eerder dit jaar raakte al bekend dat Verkenner (Explorer) in Windows 11 tabbladen. Die functie komt echter niet naar windows 10, vermoedelijk zal dat ook voor tabbladen in Kladblok het geval zijn.

