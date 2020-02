Een opmerkelijk initiatief van de IKEA-vestiging in de stad Dubai: hoe langer de klant heeft moeten reizen naar de interieurzaak, hoe meer korting hij krijgt op zijn aankoop. Om de korting te verzilveren, hoeft de klant aan de kassa enkel zijn Google Timeline te tonen.

Tenzij expliciet uitgeschakeld houdt Google Timeline, een smartphonefunctie die nauw samenwerkt met Google Maps, exact bij welke trajecten u dagelijks aflegt. Bij de IKEA-vestiging in Dubai is de geregistreerde reistijd naar de winkel voortaan geld waard, meldt Engadget.

Met Buy With Your Time, zoals het initiatief heet, loopt de korting al gauw flink op. Een autorit van vijf minuten is bijvoorbeeld al goed voor een gratis hotdog; een populaire snack die bij de uitgang van elke IKEA kan worden genuttigd. Wie er 49 minuten over doet om de interieurzaak te bereiken, komt in aanmerking voor een gratis salontafel Lack, en een tocht van twee uur levert een boekenkast Billy op.

Gezien de unieke economie van Dubai is de kans zeer klein dat IKEA het Buy With Your Time-principe ook in andere landen zal uitrollen. Maar als originele toepassing van de Google Timeline kan het initiatief wel tellen.

