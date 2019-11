Els Bellens is redactrice bij Data News.

Een medewerker van beveiligingsfirma Trend Micro heeft gebruikersdata verkocht aan derden. Dat zegt het bedrijf zelf.

De informatie zou uit de databank voor de klantendienst komen, en onder meer namen, telefoonnummers en ticketnummers voor de klantendienst bevatten, aldus Trend Micro. Het bedrijf startte een onderzoek nadat klanten telefoontjes kregen waarbij scammers zich voordeden als werknemers van het securitybedrijf. Daarbij wisten de scammers zo veel details, dat Trend Micro vermoedde dat er in zijn eigen database was ingebroken.

In plaats van een inbraak door een externe partij, zou het echter gaan om een lek van binnenin het bedrijf. "De verdachte was een medewerker van Trend Micro, die de databank aansprak met een duidelijk criminele beweegreden", aldus het bedrijf in een blog post.

De klanten wiens data werden gelekt, zouden ondertussen verwittigd zijn. Volgens Trend Micro zijn het allemaal engelstaligen. Het zou gaan om zo'n 70.000 van de 12 miljoen klanten van het bedrijf. De politie is ook gecontacteerd, en de werknemer in kwestie werd ontslagen. Het bedrijf zegt er nog bij dat Trend Micro zijn klanten nooit onverwacht zal bellen. Er zal altijd eerst een afspraak worden gemaakt.