Kleine bedrijven die adverteren op Facebook klagen dat hun accounts soms uit het niets geblokkeerd worden. Dat meldt Bloomberg. Met een geblokkeerd account kunnen ze hun advertentiecampagnes niet meer beheren, terwijl de campagnes wel blijven doorlopen.

De accounts zouden geblokkeerd worden door de automatische spamdetectie van Facebook. De adverteerders klagen echter dat er geen manier is om een onterechte blokkade snel tegen te gaan. Zo zijn de beroepsprocedures bij het bedrijf ook grotendeels geautomatiseerd, waardoor mensen in het systeem verstrikt kunnen raken.

Van een Facebookadvertentie bestaan meestal meerdere versies, afhankelijk van het doelpubliek. Zo kan een bedrijf advertenties specifiek toesnijden. Dat maakt het echter wel nodig om campagnes actief te beheren: wanneer een bepaalde variant slecht blijkt te werken, kan het budget dan naar een goed scorende versie doorgeschoven worden. Wanneer de beheerder geblokkeerd is, kan er niet meer actief bijgestuurd worden. Een adverteerder vergelijkt het tegenover Bloomberg met het uit handen geven van een creditcard zonder enig zicht op wat ermee gekocht wordt.

In een reactie stelt Facebook dat de controlesystemen nodig zijn om misbruik en fraude tegen te gaan. Het bedrijf erkent echter dat de systemen niet perfect zijn en biedt excuses aan voor fouten.

