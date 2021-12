Microsoft heeft een paar kleine maar praktische verbeteringen doorgevoerd in de previewversie van Windows 11. Die maken onder meer de klok zichtbaar op meerdere schermen.

In de Windows 11 Insider Preview Build 22509 kan je voortaan meer layout-opties kiezen voor de startbalk, klok en datum. Zo worden die laatste twee voortaan ook op een tweede scherm getoond. Wie rechtsklikt op start kan daar voortaan ook meer pins of een extra rij aanbevelingen toevoegen.

Verder wordt het aantal meldingen voortaan gestapeld waarbij er maar drie meldingen met hoge prioriteit worden getoond, tot een totaal van vier (drie hoge prioriteit en één gewone melding).

Edge

Voor Edge heeft Microsoft de vertelfunctie (Narrator) vergemakkelijkt. Die functie is onder meer handig voor blinden en slechtzienden, maar het is voortaan makkelijker om webadressen aan te passen door via ctrl+L meteen naar de adresbalk te gaan en te tikken. Ook de manier waarop velden worden voorgelezen is aangepast. Zo zal de eerstvolgende letter worden voorgelezen wanneer je een letter verwijdert. Ook komt er meer contextgevoelige informatie, bijvoorbeeld rond radioknoppen en uitklapbare lijsten op webpagina.

Ook heeft de nieuwste build ook een paar aanpassingen en verbeteringen in de instellingen, zoals het verwijzen naar de juiste pagina's. In Airplane mode wordt voortaan onthouden of wifi en/of Bluetooth aan stonden en zijn er een aantal bugs weggewerkt, zoals een startknop, widgets en chaticonen die te groot tonen in sommige omstandigheden. Alle aanpassingen kan je hier nalezen.

Het gaat om functies in de Previewversie van Windows 11. Algemeen worden die functies en verbeteringen op termijn ook naar Windows 11 voor alle gebruikers uitgestuurd na verloop van tijd.

