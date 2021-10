De advocaat van Frances Haugen, de klokkenluider die Facebook de afgelopen dagen onder vuur nam, zegt dat haar recente verwijten 'slechts het begin' zijn van meer onthullingen over het sociale platform. De voormalige medewerkster heeft 'veel elementen nog niet gemeld', vertelde advocaat John Tye woensdag tijdens een online evenement van de Amerikaanse krant The Washington Post.

'Er volgen meer onthullingen', aldus Tye, die zelf in 2014 als klokkenluider naar buiten trad over surveillance-praktijken van de Amerikaanse regering.

Haugen zei afgelopen week dat Facebook uit eigen onderzoek weet dat zijn apps, zoals Instagram, de geestelijke gezondheid van sommige jonge gebruikers schaden. Haugen zou in haar tijd bij het bedrijf ook keer op keer gezien hebben dat Facebook winst maken belangrijker vond dan sociale aspecten.

Tye meldt dat de kritiek van Haugen in de afgelopen dagen heeft geleid tot een 'grote stijging' van het aantal (voormalige) Facebook-medewerkers dat zijn advocatenkantoor heeft benaderd en mogelijk zelf als klokkenluider wil optreden.

Niet alleen zou zijn team willen proberen Facebook in de VS aan te pakken, ook in Frankrijk en Groot-Brittannië wordt overwogen een juridische procedure op te starten. 'Er is veel interesse in Europa', aldus Tye.

Facebook-topman Mark Zuckerberg reageerde dinsdag op de kritiek van Haugen en stelde dat het 'gewoon niet waar' is dat Facebook winst boven de veiligheid van gebruikers zou stellen. In een lange verklaring op zijn Facebook-account verweerde hij zich ook tegen de recente kritiek over de invloed van Facebook op met name de geestelijke gezondheid van kinderen en tieners.

