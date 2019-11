Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) heeft een nieuw wegenweermodel ontwikkeld, met 70 meetpunten verspreid over heel Vlaanderen. Dat moet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geautomatiseerde voorspellingen leveren, zodat die sneller kan beslissen wanneer er moet gestrooid worden.

Het KMI ontwikkelde een Vlaams wegenweermodel, gebaseerd op het model dat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) gebruikt. Het nieuwe wegenweermodel, dat continu gevoed wordt door wegdekmetingen van 70 plaatsen verspreid over heel Vlaanderen, bezorgt AWV niet enkel weersvoorspellingen maar ook bestaande thermokaarten.

Vroeger werden op basis van negen meetpunten manuele voorspellingen over de toestand van het weggennet gedaan, maar die menselijke factor gaat er in het nieuwe model uit. Door de automatisatie krijgt het AWV nu elk uur voorspellingen en kunnen er ook extra alarmen via bijvoorbeeld SMS worden doorgestuurd naar de interne leidinggevende van AWV. De voorspelde weersgesteldheid en wegdektemperatuur leiden samen tot een voorspelling van de wegdektoestand en vormen de basis van de beslissing of er al dan niet gestrooid zal worden.

'Klaar voor de winter'

"315 strooiwagens, 569 mensen en een contract om tot 108.000 ton strooizout af te nemen, staan klaar om de Vlaamse gewest- en autosnelwegen sneeuw- en ijsvrij te maken", zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Het AWV kan tot 108.000 ton strooizout bestellen bij haar leveranciers, waarvan een groot deel momenteel al klaarligt verspreid over Vlaanderen. De strooier op de vrachtwagens is uitgerust met een automatisch GPS-systeem dat zorgt dat de chauffeur begeleid wordt in het strooitraject. Het systeem is voorgeprogrammeerd, zodat de strooibreedte aangepast wordt afhankelijk van de locatie en dus aan de configuratie van de weg. Zo wordt efficiënt en zuinig gestrooid, waardoor het systeem kostenbesparend en beter voor het milieu is, klinkt het.