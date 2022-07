De Knauf Groep is woensdag het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Zijn wereldwijde informaticasysteem ligt plat.De Belgische vestigingen in Wezet en Engis, in de provincie Luik, zijn ook getroffen maar de productielijnen blijven draaien.

De producent van bouwmaterialen zegt in de verklaring op zijn website dat zijn cyberbeveiligingssysteem onmiddellijk gereageerd heeft en dat het IT-team 'het incident kon isoleren'. Bepaalde digitale diensten zijn uit voorzorg stopgezet en er wordt verder onderzoek verricht. Het bedrijf zegt alles in het werk te stellen om de gevolgen voor zijn klanten en partners in te perken en te werken aan een veilige heropstart.

'Momenteel is het informaticasysteem geblokkeerd om te voorkomen dat het probleem zich uitbreidt', zegt Olivier Douxchamps, manager van de Knauf Insulation-vestiging in Wezet, aan Belga. 'We weten niet hoe lang dat zal duren en doen onze administratie dus even op papier.' De groep verwacht de leveringen aan de klanten tegen het weekend te kunnen hervatten, maar benadrukt de productie niet onderbroken werd. Knauf stelt wereldwijd meer dan 40.000 mensen tewerk in ruim 300 fabrieken in 90 landen. Het bedrijf werd in 1974 in België opgericht.

De producent van bouwmaterialen zegt in de verklaring op zijn website dat zijn cyberbeveiligingssysteem onmiddellijk gereageerd heeft en dat het IT-team 'het incident kon isoleren'. Bepaalde digitale diensten zijn uit voorzorg stopgezet en er wordt verder onderzoek verricht. Het bedrijf zegt alles in het werk te stellen om de gevolgen voor zijn klanten en partners in te perken en te werken aan een veilige heropstart. 'Momenteel is het informaticasysteem geblokkeerd om te voorkomen dat het probleem zich uitbreidt', zegt Olivier Douxchamps, manager van de Knauf Insulation-vestiging in Wezet, aan Belga. 'We weten niet hoe lang dat zal duren en doen onze administratie dus even op papier.' De groep verwacht de leveringen aan de klanten tegen het weekend te kunnen hervatten, maar benadrukt de productie niet onderbroken werd. Knauf stelt wereldwijd meer dan 40.000 mensen tewerk in ruim 300 fabrieken in 90 landen. Het bedrijf werd in 1974 in België opgericht.