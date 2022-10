De Snipping Tool (of Knipprogramma in het Nederlands) in Windows 11 krijgt binnenkort ondersteuning om ook video op te nemen.

De Snipping Tool is al jaren een vast onderdeel in Windows en is zeer handig om snel een je scherm (of een deel daarvan) vast te leggen en te delen of bewerken. Die tool wordt binnenkort uitgebreid met ondersteuning voor video.

Microsoft toonde de mogelijkheid kort tijdens de voorstelling van de nieuwe Surface vorgie week, meldt Windows Central. Concreet ging het om een teaservideo met dingen die binnenkort in Windows 11 zullen zitten. Wanneer het er effectief zal komen is nog niet bekend. Momenteel zit de functie nog niet in vroegtijdige versies zoals die van Windows Insider.

Je scherm opnemen in Windows kan echter al een tijdje, maar dan moet dat via de Xbox Game Bar. Een andere optie is externe software gebruiken, maar die is niet altijd gratis.

De Snipping Tool is al jaren een vast onderdeel in Windows en is zeer handig om snel een je scherm (of een deel daarvan) vast te leggen en te delen of bewerken. Die tool wordt binnenkort uitgebreid met ondersteuning voor video.Microsoft toonde de mogelijkheid kort tijdens de voorstelling van de nieuwe Surface vorgie week, meldt Windows Central. Concreet ging het om een teaservideo met dingen die binnenkort in Windows 11 zullen zitten. Wanneer het er effectief zal komen is nog niet bekend. Momenteel zit de functie nog niet in vroegtijdige versies zoals die van Windows Insider.Je scherm opnemen in Windows kan echter al een tijdje, maar dan moet dat via de Xbox Game Bar. Een andere optie is externe software gebruiken, maar die is niet altijd gratis.