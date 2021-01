Koen Segers, channel director bij Dell Technologies Belux, is verkozen tot Channel Personality of the Year. Dat gebeurde tijdens de 19de editie van de Channel Awards.

Om alom gekende redenen vond de uitreiking van de Channel Awards ditmaal virtueel plaats. Koen Segers werd er verkozen tot Channel Personality of the Year. Segers werkt sinds 2012 bij en werd pas in mei vorig jaar benoemd tot channeldirecteur voor Dell Technologies Belux. De award voor Best Channel Account Manager gaat naar Vanessa De Mey van Copaco.

Daarnaast werden uiteraard ook awards uitgereikt voor distributeurs en resellers. Tech Data, Arrow, Bechtle en Central Point vielen in de prijzen. Aan leverancierskant haalde Microsoft twee awards binnen, naast Lenovo en Fortinet. In een jaar als dit was er ook plaats voor Best Covid Relief-campagnes. Die erkenning ging naar Tech Data, Arinti.ai en Teamleader.

