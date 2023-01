is redacteur bij Data News

Bijna drie jaar nadat Koen Van Beneden de leiding kreeg over de Belgische en Luxemburgse activiteiten van HP Inc, gaat de topman nu de volledige Beneluxorganisatie aansturen.

Van Beneden werkt sinds 2008 voor HP in diverse rollen. Na de splitsing tussen HP Inc en HP Enterprise werd hij general manager voor personal systems in België en Luxemburg. Sinds 2020 volgt hij Dirk Slachmuylder op als managing director Belux.

Die rol breidt nu uit. Op Linkedin kondigt hij aan dat de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse organisatie integreert, met Van Beneden als managing director.

