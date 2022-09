Group S heeft Koen Van Loo aangesteld als chief information & digital officer. Als CIDO zal hij ook deel uitmaken van het directieteam van de HR-dienstverlener.

De benoeming van Van Loo is volgens Group S een belangrijk moment voor het transformatieproces dat CEO Marc Peeters een jaar geleden bij zijn komst in gang heeft gezet. 'Het hertekenen van onze organisatie op vlak van ICT en digitalisering is cruciaal voor het slagen van onze verdere transformatie. We zijn verheugd dat Koen deze rol binnen Group S zal vervullen', aldus Peeters.

Digitale transformaties

Van Loo zal zijn nieuwe functie zo snel mogelijk invullen; hij werkt momenteel nog de lopende zaken af bij zijn huidige werkgever Renson, waar hij sinds 2017 CIO was. Tijdens zijn loopbaan vulde Van Loo verschillende leidinggevende ICT-functies in. Hij heeft ook een uitgebreide ervaring in digitale transformatieprojecten.

Van Loo begon zijn carrière in 1994 als projectleider bij Partezis. Nadien trok hij naar ADMB (het huidige Liantis) waar hij onder meer elf jaar actief was als CIO. In 2007 werd hij ook algemeen directeur bij zusterbedrijf Vekmo C&C (nu Foodcheck), een bedrijf dat de kwaliteit van dierenvoeders nagaat. In 2016 werd Van Loo chief digital officer bij Athena Graphics in Roeselare.

De benoeming van Van Loo is volgens Group S een belangrijk moment voor het transformatieproces dat CEO Marc Peeters een jaar geleden bij zijn komst in gang heeft gezet. 'Het hertekenen van onze organisatie op vlak van ICT en digitalisering is cruciaal voor het slagen van onze verdere transformatie. We zijn verheugd dat Koen deze rol binnen Group S zal vervullen', aldus Peeters.Van Loo zal zijn nieuwe functie zo snel mogelijk invullen; hij werkt momenteel nog de lopende zaken af bij zijn huidige werkgever Renson, waar hij sinds 2017 CIO was. Tijdens zijn loopbaan vulde Van Loo verschillende leidinggevende ICT-functies in. Hij heeft ook een uitgebreide ervaring in digitale transformatieprojecten.Van Loo begon zijn carrière in 1994 als projectleider bij Partezis. Nadien trok hij naar ADMB (het huidige Liantis) waar hij onder meer elf jaar actief was als CIO. In 2007 werd hij ook algemeen directeur bij zusterbedrijf Vekmo C&C (nu Foodcheck), een bedrijf dat de kwaliteit van dierenvoeders nagaat. In 2016 werd Van Loo chief digital officer bij Athena Graphics in Roeselare.